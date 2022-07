Camere stipate di turisti, albergatore riccionese finisce nei guai

Pesante sanzione e invio di un rapporto alle autorità amministrative. E' costato caro a un albergatore riccionese il controllo congiunto da parte di carabinieri, ispettori dell'Ausl e vigili del fuoco della struttura ricettiva. Gli accertamenti rientrano in una campagna mirata degli hotel disposta dalla Prefettura nell'ambito del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica e, per quanto riguarda questo caso, sono state riscontrate diverse irregolarità. Quella più grave è risultata essere appunto il sovraffollamento delle stanze dove, al momento del controllo, all'interno sono state trovate più persone rispetto al consentito. Inoltre, nel bar dell’albergo non era esposto il listino prezzi.