Camionista coinvolto in un incidente scoperto a taroccare il dispositivo Ad Blue

Nella giornata di ieri personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Riccione al casello dell’autostrada di Rimini Nord durante controlli specifici sull’autotrasporto ha sorpreso due conducenti che da una verifica rigorosa dei dati contenuti nel cronotachigrafo digitale di bordo faceva sorgere dubbi sulla regolarità di funzionamento del dispositivo in particolare risultavano sospette numerose interruzioni di corrente non giustificate né dal conducente né dall’attività del mezzo. Un’accurata ispezione del veicolo effettuata con elevata professionalità permetteva di rinvenire all’interno dell’abitacolo di guida, di un dispositivo a pulsante apparentemente adibita ad arredo dello stesso. In realtà l’attivazione tramite pulsantiera inibiva il regolare funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafopermettendo di eludere qualsiasi controllo e garantendo di fatto la possibilità di effettuare periodi guida superiori alla normativa ovvero tempi di riposo al di sotto della soglia minima.

Nella stessa giornata gli stessi operatori della Polizia Stradale intervenuti su un incidente stradale con solo danni tra un’autovettura e un mezzo pesante di nazionalità romena hanno riscontrato che quest’ultimo aveva manomesso con un apparecchio elettronico che opportunamente messo in contatto con la centralina elettronica del veicolo, simulava l’impiego dell’additivo “Ad Blue”, previsto dalla legge e necessario a limitare l’inquinamento atmosferico provocato dalla combustione dei carburanti, appunto con grave danno dell’ambiente.

Per i tre malcapitati, costretti al ripristino del corretto funzionamento della centralina, scattavano sanzioni pecuniarie per circa duemila euro e il ritiro immediato della patente di guida ai fini della sospensione per un periodo che può arrivare fino a tre mesi ed il fermo del mezzo.