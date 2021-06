Campagna vaccinale, ora si può spostare la seconda dose: ecco come fare

Arriva anche in Romagna la possibilità per i cittadini di spostare l’appuntamento per la seconda dose di vaccino anticovid. I cittadini che hanno già effettuato la prima dose di vaccino nelle sedi vaccinali di Ausl Romagna e che necessitano di spostare la somministrazione della seconda dose, possono contattare direttamente il Cuptel (800002255) e spostare la data nello stesso punto vaccinale in cui è avvenuta la prima somministrazione.

"Tra la data di prenotazione della seconda dose e la data di esecuzione dovrà esserci un intervallo di 5 giorni per consentire la nuova programmazione e l’approvvigionamento delle dosi necessarie", viene comunicato dall'Ausl.