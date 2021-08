Campionati assoluti outdoor di padel 2021 a Riccione, Caldari: "Siamo la città dello sport"

"La città di Riccione si riconferma la terra dello sport di qualità. La meta ideale per chi pratica lo sport ogni giorno compreso quando va in vacanza e siamo molto contenti e fieri di ospitare a Riccione l’edizione 2021 dei Campionati Italiani Assoluti outdoor di padel, la manifestazione che si svolgerà anche quest’anno al Sun Padel dal 23 al 29 agosto". Così l'assessore al Turismo del Comune di Riccione, Stefano Caldari ospite della conferenza stampa di presentazione dell'evento sportivo al Sun Padel. "Diamo il benvenuto al presidente della Regione Stefano Bonaccini che con la sua presenza a Riccione ha sottolineato come le manifestazioni sportive siano tutte importanti per una terra come quella delle nostra comunità che si sta affermando sempre più sul panorama italiano, come la città dello sport. Riccione quest'anno ha ospitato grandi manifestazione con una eco internazionale, ad iniziare dai Campionati italiani di Roller con il sostegno della Regione Emilia Romagna. La Regione attraverso l'Apt ha anche sostenuto la nostra manifestazione ciclistica, la Ride Riccione, oltre al Giro di Romagna dedicato a Dante Alighieri che ha visto nella Perla Verde una tappa importante. Puntare sullo sport è fondamentale e credo che le scelte della Regione, sempre più attenta al settore, sostengano con forza la linea presa da tempo dal comune di Riccione".