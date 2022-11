Canocchie "low cost" da 3 euro al chilo, una pescata eccezionale a seguito della mareggiata

Canocchie da 3 a 8 euro al chilo. Per via di una pescata eccezionale, a seguito della mareggiata. Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto spiega come, dopo la grossa mareggiata di martedì notte, vi è stata un’eccezionale pesca di canocchie portando sui banchi del mercato tantissimo quantitativo a dei prezzi davvero bassi. Giovedì mattina (24 novembre) sono state battute all’asta del Mercato Ittico circa 3.000 casse di cui un importante quantitativo è stato venduto sui banchi del Mercato Coperto con i seguenti prezzi medi registrati in mattinata: canocchie grosse 8 euro al chilo, canocchie medie 6 euro al chilo, canocchie piccole (da sugo) 3 euro al chilo. Vista l’eccezionalità dell’evento e sentiti i marinai, si prevede che questa pescata straordinaria si protrarrà fino a fine settimana.