Carabinieri, il Capitano Colombari saluta Riccione. Ridotte del 30% rapine e aggressioni di strada

Il Capitano Luca Colombari, Comandante della Compagnia Carabinieri di Riccione da settembre 2019, proveniente dal Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) di Roma, sarà trasferito al prestigioso comando della Compagnia Carabinieri di Napoli-Bagnoli. Nel suo periodo al comando dei Carabinieri della Perla Verde l’Ufficiale si è contraddistinto per l’azione di comando incisiva ma al tempo stesso equilibrata, ponendosi sempre in testa ai propri uomini anche nelle attività più importanti di controllo del territorio e della gestione dell’ordine pubblico.

Incisiva l’attività svolta, in parte anche durante la pandemia, per contrastare il fenomeno – piuttosto nuovo per la riviera romagnola - delle bande giovanili provenienti dal nord Italia che compiono reati predatori. Nel 2022, dando attuazione alle indicazioni del comando provinciale, la compagnia di Riccione ha conseguito la riduzione delle rapine e aggressioni di strada per oltre un 30% rispetto all’anno precedente.

Non meno importante l’impegno in prima persona del Capitano Colombari per la diffusione della cultura della legalità negli istituti di formazione del territorio. A lui sono state rivolte parole di apprezzamento dalle Autorità locali, dai colleghi delle altre forze di polizia e dalla cittadinanza.

Ulteriore avvicendamento al vertice del Nucleo Investigativo Provinciale, che il Maggiore Antonio Bagnato, giunto nel novembre del 2021, proveniente da Messina dove comandava il Nucleo Informativo, ha lasciato perché destinato a dirigere il Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, territorio particolarmente complesso e caratterizzato da insidiosi fenomeni criminali di tipo organizzato. Anche per quest’Ufficiale è stato un periodo proficuo di attività, apprezzata dalla scala gerarchica e dalla magistratura e contraddistinto dal contrasto alla criminalità organizzata e agli episodi di mala movida nel centro cittadino.