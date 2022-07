Molesta i clienti all'ora dell'aperitivo, spray al peperoncino e 2 scariche di taser per riportarlo alla calma

Aperitivo movimentato al Cafè del Porto di Riccione dove, sabato nel tardo pomeriggio, un giovane ha iniziato a molestare i clienti per poi dare in escandescenza. I problemi sono iniziati verso le 18.30 quando, in strada, è apparso un 27enne di Reggio Emilia ma originario dell'Africa il quale ha preso ad infastidire le ragazze presenti nel locale. Nonostante i ripetuti inviti ad andarsene, gli apprezzamenti del giovane si sono fatti sempre più pesanti per poi iniziare a prendersela con tutti i clienti tanto che si è reso necessario chiedere l'intervento dei carabinieri. Quando la pattuglia dell'Arma è arrivata sul posto, nemmeno la presenza delle divise ha calmato il 27enne il cui comportamento si è fatto sempre più violento. Dapprima i carabinieri hanno cercato di calmarlo ma vista l'aggressività del giovane, che ha cercato di aggredirli, uno dei militari ha spruzzato addosso all'esagitato lo spray al peperoncino. Nonostante questo, il ragazzo ha proseguito a dare in escandescenza e per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente l'altro carabinieri ha estratto il taser in dotazione dando una prima scarica al 27enne. Anche questa volta il giovane, ripresosi dallo shock, ha tento una nuova aggressione ma una seconda scarica lo ha riportato a più miti consigli ed è stato possibile ammanettarlo in sicurezza. Portato in caserma, è stato arrestato per molestie, resistenza e oltraggio. Processato per direttissima lunedì mattina, difeso dagli avvocati Andrea Guidi e Paola Zavatta il giudice ha convalidato il fermo el 27enne per poi applicar ela misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa della prossima udienza.