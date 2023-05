Le case in affitto ai turisti, studenti e stagionali in affanno. "Trasformiamo le pensioni in studentati"

In tenda contro il caro affitti. L’iniziativa degli universitari si sta espandendo nel Paese: da Milano a Roma. Ma il tema è molto sentito anche in altre città minori, sedi di università, e in particolare a Rimini, alle prese con un mercato immobiliare condizionato in maniera significativa anche dalle richieste in chiave turistica. Mentre è sempre più complicato trovare una casa in affitto per chi vive in pianta stabile nel Riminese, vanno invece a gonfie vele gli affari degli affitti a breve termine, per i proprietari che preferiscono locare a chi cerca un appartamento giusto il tempo delle vacanze. Così come capita in altre parti d’Italia anche a Rimini gli studenti finiscono in difficoltà, ma lo stesso vale per i lavoratori: “E’ un tema che, seppur in proporzioni diverse tocca anche Rimini – sostiene l’assessore alle politiche abitative Kristian Gianfreda -, che si sta consolidando come polo universitario con un sempre maggior numero di ragazze e ragazzi che arrivano dall’Italia e dall’estero per frequentare i corsi ospitati dalla nostra sede e dove la ricerca di alloggio si scontra anche con il tema degli affitti turistici”.

Rimini va in cerca di soluzioni, come spiega Gianfreda: “Proprio dal turismo potrebbe arrivare una risposta, incrociando il percorso di riqualificazione delle strutture ricettive oggi in disuso su cui questa Amministrazione è fortemente impegnata fin dal suo insediamento. L’intenzione, a cui si sta lavorando insieme al sindaco e agli assessori Frisoni e Magrini, è di anticipare rispetto all’entrata in vigore del Pug (piano urbanistico generale) un atto di indirizzo nel quale valutare proposte puntuali per dare forma a un obiettivo che abbiamo già espresso e trasformare cioè le strutture ricettive marginali in studentati di alta qualità o in staff hotel, strutture quindi dove possano trovare alloggio i lavoratori stagionali che diversamente, non avendo possibilità di pernottamento, dovrebbero rinunciare all’occupazione. Non è chiaramente una soluzione al tema della casa, ma rappresenterebbe una soluzione concreta e funzionale all’esigenza di studenti e lavoratori stagionali”.

Secondo l’assessore quanto sta avvedendo a Milano e Roma “E’ una denuncia pacifica ed efficace, che si sta allargando ad altre città italiane, che ‘campeggiano’ davanti alle sedi dei loro atenei per portare all’attenzione l’urgenza del vertiginoso caro affitti e l’impossibilità per i giovani che studiano lontano da casa di trovare un alloggio a prezzi accessibili. Quelle tende montate per strada sono il richiamo verso il Governo ad affrontare di petto un problema divenuto insostenibile, per i fuorisede e non solo, e la testimonianza di come gli strumenti oggi messi a disposizione dal sistema pubblico, come i contributi per gli alloggi e le borse di studio, siano ormai del tutto insufficienti. Quelle tende ci ricordano come sia concreto il rischio di passare dal diritto alla casa, al privilegio alla casa, tanto per gli studenti quanto per i lavoratori”.

Sullo stesso tema interviene anche Sinistra Italiana Rimini: “È indubbiamente un bene che del problema abitativo si inizi a parlare con sempre più frequenza, ora che il tema sta esplodendo sotto il fuoco incrociato inflazione/speculazione. È sempre più urgente e necessario l'intervento del pubblico per investimenti sull'edilizia popolare e sociale. Siamo già in ritardo ma forse muovendosi alla svelta si riesce a migliorare la situazione. Pensiamo che sia il momento per aprire un confronto politico serrato che porti alla costruzione di un percorso, anche locale, volto a trovare soluzioni concrete, immediate e a breve e lungo termine”.