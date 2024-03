Cattolica, a Palazzo Mancini la sindaca accoglie i nuovi nati del 2023

Costruire pratiche gentili per diffondere la cultura della Gentilezza. E una delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale è la cerimonia di benvenuto ai nuovi nati che si è svolta anche quest’anno a Palazzo Mancini, organizzata insieme con il Centro per le famiglie distrettuale. Ad accogliere, nella sala del Consiglio comunale, un allegro gruppo di 37 bambine e bambini (dei 93 nuovi nati del 2023) con i loro genitori, nonni, nonne, parenti e amici sono stati la Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo. Ai baby cattolichini e cattolichine, la prima cittadina ha consegnato la chiave simbolo della Gentilezza e un attestato di benvenuto con scritto “La tua Sindaca, Franca Foronchi, a nome di tutta la Comunità, Ti dà il benvenuto e Ti augura di essere sempre accompagnato da un gesto gentile che Tu saprai trasmettere anche agli altri, con le tue attenzioni e con le tue parole. Un gesto gentile ci rende tutti più felici". Altra sorpresa ai piccoli, un dono offerto dalla Cooperativa Ca’ Santino.

“È una cerimonia che ha un grande valore e non solo simbolico – ha spiegato la Sindaca Foronchi – ogni gesto di gentilezza, anche piccolo, fa nascere un altro gesto di gentilezza. E noi dobbiamo essere gli artefici di questo effetto domino. I piccoli ci guardano, osservano, ascoltano e soprattutto emulano. Per questo il ruolo di noi adulti, genitori, nonni, insegnanti, è di crescere ed educare bambine e bambini alla gentilezza. Vogliamo che questa cerimonia diventi una tradizione. E non è un caso che scegliamo di organizzarla nel cuore dell’attività politica, nella sala consiliare in cui prendiamo decisioni importanti per la città. Perché anche questa attività, che spesso può portare al confronto più acceso, sia sempre improntata alla gentilezza. E anche voi, con il vostro esempio, aiutateci, a rendere la nostra città ancora più accogliente e gentile".

“Accogliere i nuovi nati e le loro famiglie come momento centrale del progetto “Costruiamo Gentilezza" - ricorda l'Assessore Romeo - vuole evidenziare l'attenzione che dobbiamo rivolgere alle nuove generazioni sin dall'inizio del loro percorso di crescita e l'impegno che, insieme alle famiglie, dobbiamo assumere, nel saper testimoniare nei nostri gesti quotidiani la gentile attenzione ed il rispetto dovuto a tutte le persone".