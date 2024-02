Cattolica, al via i lavori conclusivi nelle vie delle Regioni

Due nuovi interventi, programmati da tempo, per lo sprint finale della riqualificazione idrica e ed urbana delle zona delle vie delle Regioni, si tratta di lavorazioni a completamento di quanto già messo in campo nei mesi passati. Il Comune di Cattolica inizierà lunedì con l’asfaltatura finale di via Sicilia e a seguire via Umbria e Toscana completando così il progetto da circa 500 mila euro messo in campo dall’Amministrazione comunale; lo stesso giorno Hera inizierà i lavori per completare la riqualificazione della rete fognaria dell’area oggetto dell’intervento. Le lavorazioni previste da parte di Hera andranno ad incidere su via Emilia-Romagna che da lunedì 5 febbraio alle ore 7.30 fino a fine lavori sarà chiusa nel tratto compreso tra via Toscana e via Sardegna in direzione Gabicce Mare.

“Questi interventi – spiegano gli uffici tecnici – erano in attesa da qualche settimana ma a causa delle temperature rigide sono stati sospesi. Le previsioni ci dicono che le temperature supereranno i sete gradi settimana prossima e quindi si è aperta una finestra per completare i lavori”. “Si tratta degli ultimi lavori per perfezionare il progetto di riqualificazione idrica ed urbana delle vie delle Regioni. – commenta la Sindaca Franca Foronchi – Grazie a questi interventi abbiamo dato una risposta concreta alle esigenze dei residenti che potranno vivere più serenamente durante le giornate di pioggia. Il Comune di Cattolica ha investito circa 500 mila euro ai quali si devono aggiungere i fondi messi a disposizione da Hera che superano il milione di euro".