Cattolica, cambio di indirizzo per la farmacia: dove si trasferirà

Dopo il recente restyling della Farmacia comunale 2 di piazza Berlinguer, cambiamenti in vista anche per la Farmacia numero 1 di Cattolica. Il presidio di via Del Prete si prepara a traslocare infatti su via Fiume, nei locali dell’ex bar Time. Il gruppo Aspes, che gestisce le farmacie comunali di Cattolica, sta già lavorando al progetto ed “entro l’inizio della prossima stagione estiva, inaugureremo la nuova Farmacia comunale 1 di Cattolica – assicura il presidente di Aspes Luca Pieri – Sarà una farmacia più grande, efficiente e soprattutto sarà affacciata su una delle arterie principali della città. Una collocazione che rende il presidio immediatamente raggiungibile da cittadini e turisti”. Presente al sopralluogo, l’assessore ai Servizi socio sanitari Nicola Romeo.