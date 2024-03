Cattolica in fiore, il manifesto del 2024 creato da uno studente di quarta del liceo ad indirizzo artistico

L'immagine scelta dall'Amministrazione comunale come simbolo della manifestazione di quest'anno di "Cattolica in fiore" è una barca, con gli occhi della Cubìa, che trabocca di fiori colorati, sullo sfondo azzurro del cielo di primavera. Una grafica che coniuga gli elementi distintivi di Cattolica, quelli della più antica tradizione marinara accanto all'esplosione di petali e colori che vestono la Regina nei giorni dell'evento.

E l'autore dell'opera è uno dei giovani talenti del Liceo Volta-Fellini indirizzo artistico. Si chiama Daniele Pugliese e frequenta la 4Fa. Anche per questa edizione, l'Amministrazione ha infatti voluto affidare la creazione della grafica del manifesto al liceo artistico indicendo un concorso a cui hanno preso parte una quarantina di studenti e studentesse. Da una prima selezione dei quaranta lavori, tutti di altissimo livello, è rimasta una rosa di 10 grafiche. E, tra queste, la Sindaca Franca Foronchi, il Vice sindaco Alessandro Belluzzi e la dirigente Claudia Rufer, hanno scelto l'opera di Pugliese.

Seconda classificata, Karol De Sio, della 4Ca, già vincitrice dell'edizione 2023 con la cubia stilizzata su sfondo verde con richiami al tema floreale, mentre al terzo posto Guglielmo Totaro della 4Ca. Gli altri 7, tutti quarti a pari merito, sono: Arianna Della Chiesa (4Ca), Elisa Ventra (4Ca), Giulia Latini (4Fa), Guendalina Saponi (4Fa), Eva Pasini (4Ca), Manuel Vico (4Fa) e Sofia Viti (4Fa). Venerdì, il Vice sindaco Belluzzi e la dirigente Rufer sono tornati al Liceo Volta-Fellini per la cerimonia di premiazione con la consegna degli assegni ai primi tre classificati (300, 200 e 100 euro), mentre, come contributo per il concorso, l'Amministrazione ha riconosciuto alla scuola 1000 euro.

I docenti che hanno seguito il progetto sono: il preside Paride Principi, la vice preside Simona Andruccioli, i docenti Diana Sorini,Rita Seraghiti, Serenella Gennari, Gloria Pulici e Roberto Caldari. "Per il secondo anno abbiamo voluto rinnovare questa bellissima collaborazione con il Liceo artistico di Riccione – commenta il Vice sindaco Belluzzi – Già per l'edizione 2023, questi giovani talenti ci avevano stupito per la loro bravura e originalità. E anche questa volta hanno dato prova di essere davvero degli artisti di altissimo livello. È stato difficile scegliere perché erano tutti stupendi sia da un punto di vista grafico che comunicativo. Vogliamo continuare su questo percorso di collaborazione tra Amministrazione e scuola perché è importante e strategico coinvolgere gli studenti. In questo modo l'attività didattica esce dalle pareti dell'aula e i giovani vengono a contatto con la realtà esterna. Per loro è una forma di gratificazione che si meritano in pieno. Con la consegna della pergamena abbiamo voluto valorizzare il lavoro di tutti gli altri. Ora, con questo manifesto che coniuga al meglio gli elementi tradizionali e moderni della nostra città siamo pronti a partire con una grande campagna di comunicazione. La barca fiorita porterà la primavera in tutta la provincia di Rimini e di Pesaro e Urbino. Il conto alla rovescia è cominciato. E grazie a tutto il corpo docente e a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Cattolica in fiore è pronta a sbocciare e vi aspetta".