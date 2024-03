Il centro estetico compie 40 anni di attività, un super traguardo nella giornata dell'8 marzo

Si rinvigorisce l’8 marzo di ogni anno l’impegno di Confartigianato Imprese Rimini a sostegno delle donne, in particolare di quelle che collaborano o guidano le imprese. In mattinata il presidente Davide Cupioli ha consegnato un riconoscimento a Emanuela Castellani, presidente di Confartigianato Imprese a Riccione e titolare del centro estetico Essence che compie 40 anni di attività.

La Castellani, nell’anno in cui l’azienda festeggia questo traguardo, ha scelto di accostare l’anniversario al sostegno dell’Associazione Rompi il Silenzio con un’urna che durante il mese raccoglierà i contributi delle clienti e alla presenza di volontarie che incontrano le donne desiderose di informazioni.

Quest’anno il tradizionale appuntamento promosso dal Comune di Rimini e dedicato alla consegna di un riconoscimento alle donne ha visto protagonista Claudia Pasini, titolare insieme al fratello Luca del Forno della Vecchia Pescheria e Bottega Storica di Rimini. Da 50 anni l’impresa è testimone di inclusività e di conciliazione dei tempi di lavoro per le donne impiegate.

Le donne di Confartigianato Imprese Rimini sono particolarmente attive con il gruppo “Donne Impresa Confartigianato Rimini” guidato da Cristina Vizzini, utile a promuovere l’imprenditorialità, i servizi, le agevolazioni e gli eventi legati al mondo femminile. In queste settimane sono state protagoniste a sostegno della mostra e del convegno legato alla mostra ‘Domani Faccio la brava: donne nelle carceri con possibilità di riscatto attraverso il mondo del lavoro e a ‘Una piega per lo Ior’, per recuperare fondi destinati alla produzione di parrucche per le donne affette da malattie tumorali.