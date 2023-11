Centro Storico, al via i lavori di ripristino per alcune parti della pavimentazione stradale

In questi giorni sono iniziati alcuni lavori di ripristino della pavimentazione nel Centro Storico. Lavori che in particolare riguardano la sostituzione di alcune lastre di materiale lapideo, il ripristino del lastricato stradale con sostituzione di sampietrini e la riparazione del manto stradale asfaltato in alcune vie limitrofe al Centro Storico.

Da ieri mattina una squadra di Anthea è a lavoro per sistemare una parte della pavimentazione del Corso d’Augusto e di alcune vie circostanti. Una riqualificazione iniziata nell’intersezione tra il Corso d’Augusto e via Gambalunga, dove è stato necessario intervenire per sostituire alcune lastre e sampietrini. I lavori proseguiranno poi anche nella Piazza Tre martiri e in alcune vie circostanti il Centro Storico, nei punti in cui l’asfalto si è danneggiato. Un intervento la cui conclusione è prevista prima dell’inizio delle festività natalizie.