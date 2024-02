Arriva il cestino dell'immondizia "intelligente", alimentato a energia solare indica quando è pieno

E’ arrivato a Bellaria Igea Marina ed è già regolarmente funzionante il “cestino smart". Si tratta di un contenitore per piccoli rifiuti di nuova concezione, alimentato a energia solare e capace di segnalare il proprio grado di riempimento. Ha una capienza fino a cinque volte maggiore rispetto allo standard ed è stato collocato in via Rubicone in zona porto, all’altezza dell’incrocio con via Vespucci. Un zona di forte affluenza, interessata da attività legate alla pesca, molto frequentata e anche sede di eventi e manifestazioni, soprattutto nel periodo estivo; area che merita di essere attenzionata anche per la prossimità del porto e per il rischio che rifiuti mal conferiti finiscano per inquinarne le acque.

Un contenitore “solare” e “intelligente”, installato in via sperimentale in accordo con Hera ed espressamente dedicato alla raccolta dei cosiddetti rifiuti da passeggio, come scontrini, biglietti dell'autobus già utilizzati, involucri di snack. Un cestino che ha anche funzione di compattatore, molto semplice da utilizzare poiché il cassetto in cui depositare i piccoli rifiuti è azionabile sia con maniglia sia con pedaliera, ed è provvisto di pannelli fotovoltaici, quindi si autoalimenta come detto con energia solare. A una capienza maggiore rispetto alla media, unisce la riduzione del volume dei rifiuti che raccoglie, e di conseguenza il proprio svuotamento.

Il cestino, inoltre, è in grado di comunicare attraverso un sistema informatico il proprio grado di riempimento, consentendo di programmare gli svuotamenti secondo la reale necessità. Anche la vuotatura “al bisogno" rappresenta una novità importante per uno strumento che ridefinisce l’idea di cestino: che da semplice contenitore di raccolta e di arredo urbano diventa strumento ad alto contenuto tecnologico, con modalità di funzionamento sostenibile e innovativa. L’iniziativa, a carattere sperimentale, prevede l’implementazione di altri cestini analoghi sul territorio, sulla scorta dell’esperienza e dei riscontri ottenuti con questa prima installazione.