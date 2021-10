Chiede bicchiere d'acqua e poi svaligia casa dell'anziana, ladro preso dopo una caccia all'uomo

E' stato arrestato dai carabinieri Compagnia di Novafeltria un ladro seriale che, dopo aver messo a segno un colpo in un'abitazione, ha tentato di svaligiarne altre due. A finire in manette è stato un 49enne di Manfredonia che, domenica mattina, si è presentato davanti a casa di un'anziana di Novafeltria e, con la scusa di chiederle un bicchiere d'acqua, è riuscito ad entrare nell'appartamento. Dopo aver distratto la donna, il ladro è riuscito ad impossessarsi del portafoglio contenente denaro e carte bancomat per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce. Quando la signora si è accorta del furto, disperata ha dato l'allarme ai carabinieri che sono intervenuti sul posto raccogliendo la descrizione del 49enne per poi iniziare la caccia all'uomo. Poco dopo, al numero di emergenza, è arrivata una nuova segnalazione da Pietracuta dove il proprietario di un'abitazione aveva sorpreso un ladro in giardino che cercava di scassinare la porta d'ingresso e che dopo essere stato scoperto era fuggito a gambe levate.

La pattuglia dell'Arma, arrivata sul posto, ha raccolto la seconda testimonianza coi militari dhe si sono resi immediatamente conto dalla descrizione che si trattava dello stesso malvivente di Novafeltria. Grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile avere informazioni più dettagliate sull'abbigliamento del 49enne che sono state trasmesse a tutte le pattuglie della zona. Le ricerche hanno dato esito positivo e, nell'abitato di Pietracuta, è stato individuato un soggetto che corrispondeva alla descrizione. Fermato, dalla perquisizione è spuntata la refurtiva del colpo ai danni dell'anziana che gli è valso una denuncia a piede libero per il furto aggravato di Novafeltria e per il tentato furto di Pietracuta.