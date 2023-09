Chiesta l'archiviazione della querela, secondo i magistrati la serie Netflix non ha leso l'onore di Muccioli

Non ci sarebbe stata nessuna diffamazione ai danni di Vincenzo Muccioli. La Procura di Rimini nella giornata di martedì (12 settembre) ha chiesto l’archiviazione a seguito di un’indagine per diffamazione aggravata nata da una querela presentata da Giacomo e Andrea Muccioli “in proprio” e nelle vesti di figli di Vincenzo Muccioli e Maria Antonietta Cappelli, entrambi morti, contro Netflix, la società di distribuzione ’Quarantadue’ e una decina di indagati che hanno partecipato a produzione, montaggio, regia, scrittura e sviluppo della docu-serie SanPa.

Andrea Muccioli, figlio del fondatore della comunità di San Patrignano Vincenzo Muccioli, sulla serie tv SanPa trasmessa da Netflix era stato categorico. Aveva spiegato di "aver cercato di dare un contributo concreto a quella serie, una mia visione corretta, una testimonianza onesta che non è servita purtroppo a nulla per evitare che venisse confezionata un’immagine pregiudiziale, deformata, grottesca, secondo me totalmente in malafede”.

Ma secondo la Procura si può procedere con l’archiviazione in quanto la serie “ha dimostrato la volontà di dare una lettura oggettiva degli eventi”. Di qui la richiesta di archiviazione da parte del pm Davide Ercolani, secondo il quale non sono stati lesi “l’onore e il decoro” di Muccioli.

In un passaggio della richiesta di archiviazione viene sottolineato, inoltre, che nella docu-serie sono stati inseriti "contenuti dal contenuto più equilibrato rispetto a quanto emergeva da alcune fonti, rispettando in tal modo, non solo il limite della continenza, ma dimostrando la volontà di dare una lettura oggettiva degli eventi". In conclusione, "deve ritenersi che la condotta degli indagati sia espressione del diritto di cronaca e come tale scriminata".