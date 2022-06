Chiringuiti nel mirino della Questura: pronta a scattare la chiusura di un locale a Marina Centro

Sorvegliati speciali dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura i chiringuiti sulla spiaggia di Rimini dove, specialmente in occasione dei fine settimana, si scatena la movida spesso illegale. Oltre alla normale somministrazione di bevande, infatti, sempre più spesso i locali organizzano delle vere e proprie serate danzanti con musica a tutto volume e dj che richiamano centinaia di persone. Durante uno di questi controlli, in un chiringuito di Marina Centro, gli agenti hanno contestato infrazioni sia amministrative che penali col titolare che è stato denunciato a piede libero. La Questura, nei confronti del locale, sta valutando il provvedimento della chiusura con la sospensione della licenza ex articolo 100 del Tulps.