Chiusura totale di via Bastioni Settentrionali, è previsto un intervento ai sotto servizi

L’esecuzione di interventi di manutenzione, per consentire la realizzazione di alcuni sotto servizi che includono anche il ripristino della pavimentazione stradale, rendono necessaria una chiusura totale temporanea al traffico della via Bastioni Settentrionali, nel tratto che va dal Ponte di Tiberio all’intersezione con la via dei Cavalieri. Un’interruzione temporanea della circolazione stradale che riguarda tutti veicoli e inizierà lunedì sera alle ore 21, fino alla mattina del giorno successivo, quando è prevista la conclusione dei lavori e la riapertura della strada verso le ore 12.

La Polizia Locale che si occuperà della viabilità in quelle ore metterà in campo diversi uomini dislocati negli incroci circostanti per far defluire il traffico nei percorsi alternativi che sono individuati - a partire dalla rotatoria antistante l’Università di Bologna, Complesso Navigare Necesse - nella via del Mille/ via Roma/ Via Tripoli, per i veicoli che devono proseguire in direzione sud e via Giacomo Matteotti, per i conducenti che devono raggiungere la parte nord della città.

Saranno mantenuti i sensi di marcia esistenti sulla via Bastioni Settentrionali a partire dalla Via Cavalieri fino alla Via dei Mille. Il divieto di transito esclude i mezzi di soccorso, di polizia in servizio d’emergenza. Per chi deve attraversare la città da nord a sud o viceversa è consigliabile, soprattutto nelle ore di martedì mattina, evitare di percorrere la via Roma e passare dalla Statale 16.