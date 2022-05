Il Giro d'Italia incanta Santarcangelo. E in attesa della grande partenza sale sul palco Mirko Casadei

Mattinata di festa a Santarcangelo di Romagna in vista della partenza della tappa del Giro d’Italia. Il passaggio odierno (18 maggio) porterà i corridori dalla Romagna fino all’arrivo di Reggio Emilia. In attesa dello start ufficiale delle 12,20, le vie della città si sono colorate di rosa con tanti eventi e una ritrovata passione per il ciclismo. La giornata è cominciata con una piazza Ganganelli pronta ad accogliere le squadre e il pubblico della Corsa Rosa. Dalle 9 in piazza Marconi ha aperto lo Start Village, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia con storia, simboli e gadget del Giro d'Italia

Mentre la festa è cominciata in piazza Ganganelli, la giunta di Santarcangelo ha salutato il Giro indossando la maglia realizzata da Focus con l'opera "Tower to the people" di Eron e nelle vie del centro commerciale naturale è aperto il Villaggio in Rosa del Comitato di tappa. In attesa delle squadre, sul palco di piazza Ganganelli ha poi fatto capolino per un’esibizione Mirko Casadei, in attesa poi del trofeo Senza Fine. Sul palco è salita anche la sindaca Alice Parma per un saluto alla città.

La corsa

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) ha vinto la decima tappa del 105^ Giro d'Italia, la Pescara-Jesi di 196 chilometri di martedì 17 maggio. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale alla partenza da Santarcangelo.

