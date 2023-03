In città si illumina una nuova vetrina, inaugurato lo store specializzato nella consulenza energetica

Debutta anche a Rimini il nuovo Store di Enel X, la business line che si occupa di innovazione per la transizione energetica, che offrirà tante opportunità per cittadini e imprese di efficienza energetica ed energia rinnovabile, servizi alla persona e alla casa, sostenibili e accessibili a tutti, per risparmiare e rendere la vita di tutti i giorni più semplice e confortevole.

E’ stato inaugurato nella città romagnola, in via Roma 102, l’Enel X Store, realizzato in sinergia 3 Esse Servizi Energetici, partner specializzato nella consulenza energetica: presenti al taglio del nastro l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Rimini Mattia Morolli, il responsabile Enel X Italia Augusto Raggi e Alessandro Zaccaro, responsabile Global sales B2C.

L’Enel X Store di Rimini, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30, metterà in campo personale specializzato composto da un team di consulenti di vendita e tecnici installatori, per assistere i riminesi e tutti coloro che vorranno usufruire delle opportunità del nuovo store nella scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze e usufruire della posa in opera.

Ampio e completo il ventaglio delle proposte presenti nell’Enel X Store che spaziano da caldaie ad alta efficienza e climatizzatori a pompa di calore, in grado di assicurare un risparmio immediato anche del 40% in bolletta, fino a impianti fotovoltaici tradizionali e da appartamento, che consentono di autoprodurre energia per la casa da fonti rinnovabili. L’Enel X Store si occuperà anche dell’installazione degli impianti e risponderà a tutte le esigenze di intervento grazie ai servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per la casa. I cittadini avranno infine la possibilità di acquistare prodotti di smart home e relativi dispositivi, nonché di usufruire dei servizi di pagamento Enel X Pay.

“E’ sempre una buona notizia quando una vetrina apre e si illumina perché significa lavoro, innovazione, sicurezza e un’attenzione crescente verso le esigenze dei cittadini – ha detto l’assessore Mattia Morolli -. In questo senso Enel X è un’azienda strategica per il territorio perché sta portando avanti il processo di cambiamento nei consumi, offrendo servizi sempre più avanzati e innovativi per i nostri cittadini e per le imprese”.

“Questa apertura a Rimini - ha sottolineato Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia - rientra nel piano di sviluppo di una rete di negozi fisici sul territorio che ci consentirà, da un lato, di sostenere la crescita dei piccoli imprenditori che costituiscono il cuore del tessuto economico, sociale e produttivo italiano, e dall’altro di essere ancora più vicini ai nostri clienti, diventando dei punti di riferimento per soluzioni di efficienza energetica a livello territoriale”.