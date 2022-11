Una città sempre connessa anche nei quartieri, in arrivo internet più veloce per 5 mila cittadini

A Rimini prosegue il processo di modernizzazione, che garantirà una connessione rapida e veloce alle zone cosiddette del forese. Si affermerà un principio più generale; e cioè parità di accesso ai servizi nelle diverse aree cittadine, che siano esse la Marina, il centro o le frazioni sopra la Statale 16. Si tratta di un progetto che colloca la città di Rimini in cima alla classifica nazionale in termini di transizione digitale e che rappresenta uno degli obiettivi centrali del mandato amministrativo della giunta Sadegholvaad, permettendo di operare una vera ricucitura urbana del territorio comunale. I lavori partiranno dalle zone di San Paolo e Santa Cristina, per arrivare poi alla zona di San Vito, con una timeline che va dalla primavera 2023 all’estate del 2026. I cittadini interessati sono circa 5 mila.

"Il percorso di infrastrutturazione digitale del territorio prosegue in maniera spedita e si fa sempre più concreto con la recente aggiudicazione dei lavori di cablaggio all’azienda Oper Fiber tramite bando - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli -. Si tratta di una notizia positiva e che si aggiunge all’interlocuzione che come amministrazione comunale stiamo portando avanti da mesi con l’azienda Infratel, braccio operativo del Ministero dell’Economia. Un dialogo e una collaborazione costante che farà di Rimini una delle città italiane pioniere di questa straordinaria operazione di infrastrutturazione digitale del territorio, che permetterà a tutte le aree, a partire da quelle più interne e decentrate, di essere coperte da fibra ottica".

L'assessore prosegue: "In questi anni abbiamo cablato i poli scolastici e le realtà industriali: ora facciamo un ulteriore passo in avanti, per coprire con fibra ottica e servizi digitali tutto il territorio senza distinzioni, affermando un egualitario 'diritto alla connessione' che, oltre a quello sociale, culturale e informativo, ha anche un valore economico visto che sempre più aziende del territorio fondano la loro competitività sulla velocità di risposte a una clientela che risiede anche oltre provincia. La nostra città sarà in prima fila in una grande operazione volta a rendere le zone più decentrate le protagoniste di questo cambiamento”.