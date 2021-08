Città Viva Santarcangelo: "Animeremo i venerdì sera estivi senza dover ricorrere al Green Pass"

Con l'arrivo del decreto sul Green Pass molti sono stati i cambiamenti per chi organizza feste ed eventi. Appuntamenti già fissati sono stati riformulati in base alle nuove disposizioni ed alcuni sono saltati per difficoltà organizzative. Così anche Città Viva Santarcangelo (l'Associazione Commercianti) ha preso la decisione di annullare la Family Night del 27 agosto e il relativo mercatino dei bambini senza per questo lasciare il centro di Santarcangelo senza animazione. Venturi, membro del Direttivo di Città Viva, spiega così la decisione: "Limitare ai soli possessori di Green Pass l'accesso nelle vie del centro di Santarcangelo, rendendo più complicato sia il rientro a casa di molti cittadini santarcangiolesi che ci abitano sia il passaggio dei lavoratori e dei clienti delle attività del centro, non era per noi un opzione attuabile. Inoltre anche pensare di delimitare fisicamente, o virtualmente, aree di gioco, o il mercatino dei bambini, non ci sembrava adatto allo spirito della Family Night in programma venerdì 27 agosto; pertanto abbiamo pensato di annullare questa iniziativa dando appuntamento alla prossima estate. Questo però non vuole assolutamente dire che Città Viva rinuncia ad animare il centro di Santarcangelo nei due prossimi venerdì (20 e 27 agosto). Città Viva, infatti, si impegnerà per animare comunque il centro senza rincorrere a situazioni che richiedono il Green Pass: conteremo sulla musica in filodiffusione, punteremo sulla bellissima nuova illuminazione e cercheremo la collaborazione dei soci per animare la serata insomma faremo tutto il possibile per rendere piacevole, come sempre, la passeggiata nel bellissimo centro di Santarcangelo, fra allegria, buon cibo e buon bere."