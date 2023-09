In un clima avvelenato, tra minacce di morte e proteste, Vannacci "raddoppia" e arriva a Rimini

Il generale Roberto Vannacci raddoppia. Saranno due le presentazioni nel riminese del suo libro, finito al centro del dibattito nazionale. Oltre all’appuntamento annunciato a Pennabilli, in agenda per il prossimo 12 ottobre, il generale presenterà “Il mondo al contrario” anche nella città di Rimini. A dare l’annuncio è stata la casa editrice riminese “Il Cerchio”, che ha mandato in stampa in versione cartacea il libro. L’appuntamento è stato definito per questa domenica (1 ottobre), alle 18, nelle sale dell’Hotel Imperiale in viale Vespucci, a Marina Centro. Roberto Vannacci dialogherà assieme ad Adolfo Morganti e Matteo Montevecchi. È possibile prenotare ancora gli ultimi posti disponibili via Whatsapp al numero 331.46.95.126.

Inizialmente il saggio politico, autoprodotto da Vannacci e intitolato il "Mondo al contrario" è andato letteralmente a ruba su Amazon, poi l’editore di Rimini “Il Cerchio” ha dato il via libera alle stampe. Intanto ovunque continua a divampare la polemica, come sta accadendo a Parma: il generale riporta ParmaToday è atteso per la presentazione venerdì (29 settembre) sempre se l'incontro si terrà perché la visita annunciata di uno dei personaggi più discussi del momento ha fatto sorgere polemiche e contestazioni annunciate da parte di alcuni affittuari degli spazi del Cubo dove dovrebbe tenersi l’evento, che hanno espresso dissenso nei confronti dell'ospite.

Ovunque, su tutto il territorio Nazionale, continua a divampare la polemica. Minacce, anche di morte, a un docente dell'Università di Cagliari per aver criticato sui social il discusso libro del generale Roberto Vannacci. "Te ne devi andare dall'Italia, tu e tutti i depravati come te, prima che apriamo la caccia...meglio che lo fai con le tue gambe da in piedi". Lo riporta l'Ansa. Guai anche a Lucca dove oltre un centinaio di giovani si sono presentati all'esterno dell'edificio nel quale il generale Roberto Vannacci era stato invitato a presentare il suo libro. E una volta giunti sul posto e individuato il militare, hanno iniziato a rivolgergli cori offensivi e minacciosi. Stando a quanto riportato dalla stampa locale però, Vannacci ha salutato le numerose persone che avevano raggiunto la location per partecipare alla presentazione letteraria e ha poi iniziato a parlare del libro.