"Codice rosso" in Valmarecchia, il compagno violento finisce agli arresti

I carabinieri di Novafeltria hanno applicato la normativa del "Codice rosso" nei confronti di un 44enne della Valmarecchia accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e per il quale è scattato l'arresto. La vicenda inizia lo scorso mese di agosto quando la vittima, una 41enne, si era rivolta ai militari dell'Arma per denunciare le violenze e i soprusi ai quali era sottoposta da quasi 4 anni. Una vita d'inferno, fatta di violenze fisiche e verbali, minacce di morte e umiliazioni continue con la donna che ha raccontato di venire continuamente schiaffeggiata e umiliata. Anche dopo l'interruzione della relazione, con la coppia che è rimasta di fatto convivente, il 44enne ha continuato i suoi comportamenti violenti in un'escalation che ha portato la vittima a chiedere l'aiuto dei carabinieri. L'inchiesta dei militari dell'Arma ha quindi accertato il racconto della donna e ha presentato una relazione al pubblico ministero il quale ha chiesto e ottenuto dal Gip l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il 44enne, rintracciato, è stato portato così in caserma e al termine delle pratiche di rito accompagnato presso l'abitazione dei genitori in regime di arresti domiciliari.