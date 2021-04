Cofanetto calamitato sotto l'auto per nascondere la droga, spacciatore in manette

Nel pomeriggio di martedì, al termine di un'attività di contrasto allo spaccio di droga, i carabiieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un cittadino albanese 27enne già noto alle forze dell'ordine. Il pusher era finito nel mirino degli inquirenti dell'Arma che, dopo averlo seguito e notato strani atteggiamenti, hanno deciso di fermarlo per un controllo mentre si trovava a bordo della propria auto. I carabinieri hanno così scoperto 3200 euro in contanti decidendo di perquisire accuratamente il veicolo scoprendo, in uno scomparto nascosto sotto l'auto attaccato alla carrozzeria con una calamita, un cofanetto con 7 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. Lo stupefacente è valso le manette al 27enne che, mercoledì, è stato processato per direttissima.