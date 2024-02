Coldiretti, il Comitato giovani impresa interprovinciale si riunisce per discutere del futuro dell'agricoltura

Lunedì sera, nella sede di Cesena, si è tenuto un incontro cruciale del Comitato Giovani Impresa Interprovinciale Forlì-Cesena-Rimini, focalizzato sul ruolo dei giovani nell'evoluzione dell'agricoltura e sulle recenti conquiste sindacali di Coldiretti. Sotto il motto "I nostri giovani, il nostro futuro", i partecipanti hanno espresso un forte impegno nel lavorare insieme per affrontare le sfide attuali e future che l'agricoltura attraversa. Dal confronto sulle nuove normative e bandi tecnici, all'analisi approfondita della situazione agricola attuale, il dibattito ha permesso di mettere in luce le opportunità e le sfide del settore agricolo.

In particolare, si è dato spazio alla storia e al ruolo cruciale che Coldiretti ha svolto e svolge nella società contemporanea, nel garantire i diritti e le vittorie sindacali per tutto il comparto agricolo. Il movimento Coldiretti Giovani Impresa è emerso come una forza trainante nel plasmare il futuro dell'agricoltura, combinando innovazione, tradizione e passione per il settore.

"Questo incontro è stato fondamentale per consolidare il legame tra i giovani imprenditori agricoli e Coldiretti, nelle nostre due province", ha dichiarato Celeste Zeppa, delegata interprovinciale Coldiretti Giovani Impresa. "Siamo determinati a continuare a lavorare insieme per promuovere un'agricoltura sostenibile, innovativa e prospera per le generazioni future".

Il Comitato Giovani Impresa Interprovinciale Forlì-Cesena-Rimini rimane fermamente impegnato nel perseguire i suoi obiettivi e nell'incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani nel settore agricolo.