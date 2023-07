Coldiretti dal prefetto: "E' allarme furti nelle aziende, rubati mezzi agricoli e attrezzature"

Importanti gli argomenti trattati nell’incontro di Coldiretti Rimini in Prefettura: presenti il Presidente provinciale, Guido Cardelli Masini Palazzi, il direttore Alessandro Corsini e il vice direttore Giorgio Ricci con il prefetto Rosa Maria Padovano.

Segnalato l’aggravarsi della problematica ripartenza furti nelle aziende agricole in particolare nella zona a confine tra Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana dove negli ultimi tempi sono stati rubati piccoli mezzi agricoli e attrezzatura.

Si è poi passato ai temi purtroppo ancora attuali relativi ai raccolti andati perduti a causa delle piogge alluvionali del mese di maggio, del problema del dissesto idrogeologico nella media e alta collina causato sempre dalle abbondanti piogge.e della necessità che queste aziende siano risarcite dei danni subiti per permettere la ripresa dell’attività.

L’incontro si è concluso con uno speciale focus sul fondamentale tema della gestione della fauna selvatica, dai cinghiali ai lupi, che provocano ingenti danni alle colture e allevamenti, peraltro mettendo anche in pericolo la sicurezza della circolazione stradale e Coldiretti si è impegnata e a collaborare per fornire al Prefetto i dati relativi al prelievo degli ungulati al fine di verificare la necessità di porre in essere soluzioni alternative.