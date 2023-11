Competenze digitali e sostenibilità, come prepararsi alle sfide del 2030

La formazione e l’innovazione sono alla base per prepararsi alle sfide del futuro. Per questo l’Emilia-Romagna mette a disposizione dei lavoratori e delle imprese una serie di corsi e consulenze gratuiti con l’obiettivo di accompagnarli nei processi di transizione sostenibile, ecologica e digitale. L'innovazione è una necessità per adattarsi a un mondo che si prepara alle sfide del 2030, anno che rappresenta un punto di convergenza in cui una serie di fattori importanti si sovrappongono, tra cui obiettivi globali, cambiamenti tecnologici e sociali e scelte politiche.

Le conoscenze e le competenze sono la migliore bussola che le imprese hanno per prepararsi al 2030. E’ infatti dimostrato da numerosi studi che le imprese che investono nell'innovazione tendono a ottenere un vantaggio competitivo a lungo termine: l'applicazione delle nuove idee può consentire di risolvere problemi, ottimizzare operazioni e raggiungere nuovi mercati. Cescot è uno degli enti di formazione attraverso i quali fruire dei corsi finanziati dalla Regione. I corsi che stanno partendo in questo momento sono: "Strumenti e strategie per l'e-commerce: il corso è rivolto alle imprese che vogliono iniziare e potenziare le vendite online", "Social media marketing per il retail: il corso è rivolto alle imprese commerciali che vogliono imparare ad utilizzare in maniera professionale strumenti come Facebook, Instagram, TikTok", Big data e business intelligence: il corso aiuta a comprendere l’importanza delle informazioni e conoscere il modo di ricercarle ed elaborarle per prendere decisioni mirate per la crescita dell’impresa".

Sotto la guida di docenti esperti e professionisti del settore, i partecipanti analizzeranno e discuteranno casi di successo, svolgeranno esercitazioni pratiche al computer, utilizzeranno strumenti e software operativi. Al termine dei corsi sarà a disposizione dei partecipanti interessati un pacchetto di ore di consulenza (6 ore per ogni azienda) di cui fruire individualmente o in piccoli gruppi aziendali, per favorire l’applicazione nelle proprie organizzazioni delle nuove conoscenze.

Possono partecipare ai corsi: titolari/soci, collaboratori familiari, consulenti e liberi professionisti nonché dipendenti di imprese commerciali e turistiche. Le iscrizioni sono già aperte e si possono fare online dal sito del Cescot, https://bit.ly/3u477z1. Per informazioni: Flavia Degan 0541441925 - WhatsApp 370 3194341– flavia@cescot-rimini.com.