Il Comune a caccia di location, obiettivo nuova sede per Biblioteca ragazzi e museo Dinz Rialto

Il sindaco Sadegholvaad non si sbilancia. Ma la ricerca dell’immobile giusto è partita. Per due nuovi progetti culturali. La location è in fase di valutazione è al momento resta top-secret. Ma nei progetti culturali della Città di Rimini c’è la volontà di realizzare una nuova Biblioteca dedicata ai ragazzi e nuovi spazi museali per gli allestimenti del museo “Dinz Rialto”. La conferma arriva direttamente del primo cittadino: “I prossimi due anni saranno decisivi per definire i progetti, siamo alla ricerca di una sistemazione in centro sia della biblioteca dei ragazzi sia del museo”. In un unico stabile? “Questo è un tema al momento in fase di valutazione, ci stiamo lavorando, stiamo considerando delle soluzioni”. Si tratterebbe di nuovi contenitori culturali, con la Biblioteca Ragazzi che andrebbe così a incrementare gli spazi destinati ai giovani. Mentre il museo avrebbe una sua location dedicata, il museo Dinz Rialto è dedicato al “Primitivismo” modernista (fine 19° e 20° seceolo). Il fondatore, Delfino Dinz Rialto (1920 - 1979), per la realizzazione del museo riminese si era ispirato al “Museum of Primitive Art” di New York fondato nel 1957 da Nelson Rockfeller.