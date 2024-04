Il Comune di Rimini guadagna il titolo di Territorio Equosolidale per l'impegno verso l'ambiente

Il Comune di Rimini ha recentemente acquisito il titolo di "Territorio Equosolidale", un riconoscimento prestigioso conferito nel contesto del Festival Rivestiti! di Bologna che sottolinea l'importanza dell'impegno degli enti locali nel promuovere il Commercio Equo e Solidale. Questo premio è stato assegnato da Fairtrade Italia, Equo Garantito e Associazione Botteghe del Mondo, organizzatrici della campagna nazionale Territori Solidali dedicata a sostenere le scelte delle pubbliche amministrazioni che favoriscono lo sviluppo sostenibile e il commercio equo.

L'ottenimento di questo traguardo per il Comune di Rimini è stato dettato dall’impegno concreto intorno al tema manifestato attraverso l'adozione formale di politiche di supporto al Commercio Equo e Solidale. Tra i motivi esplicitati, anche l'impegno nell’aver accolto con favore negli anni proposte e progetti avanzati nell’organizzazione locale di commercio equo e solidale (Coop. Soc. Pacha Mama) incentrati sulla moda etica, sull'educazione alla cittadinanza nel mondo, sulla responsabilità ambientale e sull'integrazione culturale, trovando nel Comune di Rimini un partner attento e proattivo.

"Ricevere il titolo di 'Territorio Equosolidale' è per noi motivo di orgoglio e testimonia il nostro impegno costante verso pratiche commerciali giuste e sostenibili, con tante iniziative in cantiere che ci attendono - è il commento dell’assessora comunale Francesca Mattei che ha partecipato al Festival in rappresentanza della città -. La collaborazione e la sinergia con la Coop. Soc. Pacha Mama e il sostegno a iniziative che promuovono la consapevolezza su tematiche di sostenibilità, equità e integrazione culturale riflettono l'importanza e l’obiettivo di contribuire attivamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e di rendere Rimini un esempio virtuoso di comunità attenta alle dinamiche del commercio equo, in linea con i principi di equità e sostenibilità ambientale”.

Territori Equosolidali è un’opportunità che Regioni e Comuni hanno di unirsi ad altri territori, per sviluppare e rendere visibili le iniziative della collettività a favore del Commercio Equo e Solidale e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Agenda 2030). Territori Equosolidali opera in continuità con la campagna internazionale Fair Trade Towns che in tutto il mondo coinvolge oltre 2.000 enti locali, in più di 30 paesi, dal Canada al Brasile, dal Camerun all’Australia, dal Libano al Costa Rica.