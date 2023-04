Conti in salute per il Comune di Santarcangelo, oltre 3,6 milioni di euro l’avanzo di amministrazione

È convocato per giovedì (27 aprile) alle ore 20 il consiglio comunale di Santarcangelo, che si svolgerà in seduta pubblica con modalità mista. Ad aprire i lavori dell’assemblea, come di consueto, saranno i preliminari di seduta: comunicazioni al Consiglio, presentazione e risposta alle interrogazioni. A seguire, l’assessore al bilancio Emanuele Zangoli presenterà all’assemblea il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2022. “Ammonta a oltre 3.600.000 euro l’avanzo di amministrazione – anticipa l’assessore Zangoli – di cui 1.299.000 euro costituiscono risorse vincolate e 1.187.000 euro avanzo accantonato. Circa 890 mila euro, invece, l’avanzo libero e a disposizione dell’Amministrazione comunale”.

"Nel complesso – prosegue l’assessore – l'esercizio finanziario 2022 è caratterizzato da un ritorno alla normalità da quasi tutte le attività dell’ente rispetto alla fase pandemica. L'incertezza dovuta alla situazione geopolitica e alla catena inflazionistica, però, impatta anche sul Comune di Santarcangelo, che ha dovuto far fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime sia per la spesa corrente che per gli investimenti".

“Rispetto alla programmazione ordinaria che ha caratterizzato un lungo periodo amministrativo, nel triennio 2020-2022 abbiamo assistito a rilevanti modifiche di abitudini, comportamenti e persino modalità di gestione dell’ente, che nonostante i periodi di estrema incertezza ha garantito i servizi indispensabili e mantenuto efficienti le attività amministrative. Tuttavia – conclude l’assessore Zangoli – il contesto di medio termine, con il perdurare del conflitto ucraino e la crisi umanitaria che si sta abbattendo da anni in Africa e Medio Oriente, potrebbe comportare ulteriori criticità, come la crescita dei tassi di interesse, alle quali l’Amministrazione comunale sarà chiamata a rispondere con una gestione ragionevole e prudente”.

Al secondo e terzo punto all’ordine del giorno sono previste le presentazioni delle modifiche al Documento unico di programmazione 2023-2025 e l’approvazione delle tariffe 2023 della tassa rifiuti. Entrambi gli argomenti saranno illustrati dall’assessore Zangoli, che lascerà poi la parola all’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti, che presenterà la variante urbanistica per consentire al Consorzio di bonifica della Romagna di portare avanti il progetto di recupero dei bacini di ex cava idraulica del fiume Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua per la bassa Valmarecchia, nonché di laminazione delle piene e di uso ambientale.

A conclusione della seduta, il consigliere Patrick Francesco Wild (PenSa-Una Mano per Santarcangelo) presenterà all’assemblea la mozione per l’installazione di pietre d’inciampo.