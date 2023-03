Con Giardini d'autore la primavera sboccia nel centro storico

Con la primavera tornano a fiorire a Rimini i "Giardini d'autore". Nel fine settimana del 18 e 19 marzo, la kermesse botanica si trasferisce infatti in centro storico con ospite speciale Stefano Mancuso, studioso di ambiente di prestigio mondiale. Castel Sismondo, la piazza dei Sogni e il Bosco dei Nomi e delle Lanterne ospiteranno i migliori vivaisti italiani e l'occasione di conoscere e acquistare piante ed essenze uniche per giardini e terrazzi. Accanto a loro artigiani, designer e aziende agricole con i prodotti di eccellenza della terra. E oltre 50 appuntamenti tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli. Per la manifestazione si tratta di "un ritorno al passato" come location, ma con un completo maquillage, come insegnano d'altronde le stagioni: il cuore di Rimini si aprirà a una contaminazione tra arte e natura, un dialogo che passa attraverso i cinque sensi. L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è "ricreare un percorso del tutto nuovo". La nuova piazza dei Sogni si trasformerà in un "giardino effimero e contemporaneo ricco di colori e fioriture primaverili". E dialogherà perfettamente con lo spazio formale del cortile del Part e con lo specchio d'acqua che abbraccia la rocca, l'arena Francesca da Rimini fino al Bosco dei Nomi e delle Lanterne. Nuovo partner della manifestazione è Banca malatestiana per la quale, spiega per l'istiuto di credito Emanuela Innocentini, "il verde è davvero un valore: attenzione alla sostenibilità e rispetto per la natura ci caratterizzano da sempre".

A celebrare ancora di più il percorso di riqualificazione intrapreso della città attraverso il verde, Giardini d'Autore aderisce a "Capitale Green", il progetto di Anthea che valorizza e condivide il patrimonio verde di Rimini attraverso una capillare rete di azioni che creino un dialogo con la cittadinanza e contribuiscano a costruire insieme un futuro più sostenibile, ecologico, partecipato. Insomma, saranno due giorni da vivere immersi nella bellezza che si genera dal connubio tra l'arte e la natura, con aperture e biglietti speciali per il pubblico di Giardini d'Autore per visitare i musei cittadini. E per i più piccoli lo spazio Giardini Kids per "imparare dalla natura con la fattoria urbana" e con Hera. Tra le novità il Bistrot firmato da Maré, un connubio tra cibo e bellezza con ricette che nascono dalla tradizione e si mescolano alla continua ricerca e sperimentazione. Ai fornelli lo chef Omar Casali con la sua brigata per un'esperienza culinaria che spazia dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo fino al pic-nic sull'erba. Senza dimenticare il progetto "Gea: l'Estate del rispetto" al Teatro degli Atti.