"Con.Te", la vicesindaco di Rimini incontra le donne: "Le mie porte sono sempre aperte"

"Con.Te", questo il nome dell’iniziativa che prenderà il via da venerdì 10 giugno dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso la Casa delle Donne di Rimini. “Le mie porte sono sempre aperte per tutte e tutti. - dichiara la vicesindaca Chiara Bellini - Chiunque può rivolgersi alla mia segreteria e chiedere un appuntamento per parlare con me, ma con questa iniziativa, una volta al mese, non sarà necessario prenotarsi. Le persone non chiedono appuntamenti solo per conoscermi e io vorrei invece che si sentissero libere di farlo. A Casa Donne non sarà necessario e tutte coloro che vogliano passare anche solo per una stretta di mano potranno farlo.“

“Con te.“ Sarà un momento mensile in cui, senza appuntamento ma semplicemente recandosi alla Casa delle Donne, la vicesindaca Chiara Bellini incontrerà le cittadine che vogliano conoscerla, per parlare, confrontarsi, semplicemente per dialogare a quattro occhi.

Casa Donne è il luogo aperto dove le donne trovano servizi a loro dedicati, possono venire a conoscenza delle attività di Casa Donne e della Rete Donne Rimini, ma anche semplicemente entrare e stare in un luogo per loro. Qui, da questo venerdì, troveranno anche la vice sindaca a loro disposizione.