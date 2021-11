Concluso il restyling per 40 strade riminesi, adesso tocca al centro storico

Oltre 40 strade restaurate e messe in sicurezza su tutto il territorio comunale di Rimini e ora gli interventi di restyling vanno avanti in centro storico, dove toccheranno 16 vie. È stato portato a termine e potenziato in corso d'opera il programma di risanamento conservativo e funzionale della viabilità partito nel 2020. Rispetto agli interventi previsti inizialmente, che riguardavano una trentina di strade, per un investimento da 1.500.000 euro, se ne sono resi necessari ulteriori nel corso dei mesi che hanno portato il costo complessivo a 1.900.000 euro. In particolare si è completata la manutenzione di Via dell'Ospizio, Via Trieste, Via Vienna, Via Lisbona, il parcheggio di Via Montese, Via Casteldelci, Via Marignano, Via Delle Selve, Via Pianazzo e Via Sabanelle. Proseguono ora i lavori di risanamento della viabilità nel centro storico, programmati per il 2021: "Un intervento importante- spiega l'amministrazione- che prevede la riqualificazione di 16 strade, per un investimento di 517.000 euro". In dettaglio, saranno rifatte le pavimentazioni stradali per garantire una maggiore sicurezza alla viabilità. Le strade interessate: via Angherà; vicolo Mastini; via Gambalunga (tratto); via Santa Chiara; vicolo Cima; via F.lli Bandiera; via Bufalini; via Battarra; vicolo Levizzani; vicolo S. Bernardino; via Isotta degli Atti; via Asili Baldini; via Di Duccio; via Beccari; via S. Maria in Corte-via Guerrieri; via Brighenti. "Si tratta di una serie di investimenti corposi che proseguiranno nei prossimi mesi- sottolinea l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli- in maniera diffusa su tutto il territorio".