Concorso internazionale “Un Poster per la Pace: osate sognare”, tre alunne vincitrici di Cattolica

La Pace attraverso gli occhi, la fantasia e i disegni dei ragazzi. Anche quest’anno gli alunni di Cattolica si sono distinti per il loro talento nel disegno al concorso internazionale di arte "Un poster per la Pace: osate sognare”, promosso da Lions Club International con la collaborazione di Lions Club Cattolica. Tre le giovanissime pittrici della scuola secondaria di primo grado "E. Filippini" che sono state selezionate per accedere alla successiva fase distrettuale (il concorso prevede anche quella interregionale, una nazionale e internazionale): prima classificata Amelie Intermite (1B), seconda Diana Duzhenko (2D) e terza Veronica Margherita Camurri (2D).

A seguirle nel loro percorso artistico, i docenti di arte Gabriele Caimano e Daniela Beltrambini. Le tre vincitrici sono state premiate nel corso di una cerimonia al Centro culturale polivalente, dal presidente Lions Club Cattolica Enrico Chiaretti e da Nicola Battistoni, presidente della II^ Circoscrizione, Distretto 108-A Lions Club, alla presenza della sindaca Franca Foronchi e dell’assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini. “Non è mai scontata la Pace – ha commentato la prima cittadina -. Dobbiamo realizzarla ogni giorno, nelle piccole come nelle grandi cose, superare gli ostacoli che la vita ci mette di fronte con coraggio. Abbiate fiducia in voi stessi e se avete dubbi, incertezze, paure, sappiate che noi adulti siamo qui ad ascoltarvi. Complimenti per i vostri disegni e per aver preso parte a questo concorso internazionale. In bocca al lupo per le prossime fasi. E osate sognare, perchè chi sogna vola più in alto!".

"Ognuno di noi ha un mondo dentro di sé – ha aggiunto l’assessore Vaccarini - c’è chi lo esprime con la logica, chi con le parole, altri con il movimento del corpo e chi, come voi, attraverso l'arte e il disegno. Avete realizzato dei piccoli capolavori, siete stati in grado di esprimere un concetto così alto e importante, quale il desiderio di pace, in modi diversi e tutti originali. Un grazie speciale alla Dirigente scolastica e agli insegnanti che vi accompagnano quotidianamente nella crescita, ai vostri genitori con i quali è sempre indispensabile il reciproco rapporto di fiducia, al Lions e al Centro culturale che ospita questa mostra. Una mostra che deve essere visitata perchè ci dà un grande insegnamento: "osiamo sognare", ma soprattutto "osiamo sognare la pace!".

La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato: ore 9-19. Il lunedì ore 14-19.