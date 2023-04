Concorso per entrare nella Polizia Municipale, si presentano solo 49 candidati su 103

Si sono presentati in 49 questa mattina al Palazzo del Turismo di Riccione per partecipare al concorso indetto dal settore Polizia locale e Sicurezza urbana per assunzioni di personale a tempo determinato in qualità di “Istruttore di Polizia Municipale” di categoria C. Inizialmente erano stati ammessi a partecipare in 103 ma hanno deciso di partecipare alle prove soltanto in 49. Un numero piuttosto basso rispetto a qualche anno fa, quando per un concorso analogo si proponevano diverse centinaia di persone: anche la Polizia locale, così come le attività economiche della riviera, non ha gioco facile nel reperimento del personale.

Partecipando al concorso si entra a far parte di una graduatoria. L’amministrazione, con un atto successivo, procederà con le assunzioni sulla base delle esigenze del corpo della Polizia locale. I candidati nella mattinata di oggi hanno affrontato la prova scritta. Successivamente, a partire dal 17 aprile, dovranno superare quella orale dove saranno chiamati a dimostrare, al fine di potere risultare idonei, anche la conoscenza della lingua inglese e di avere competenze nell’uso di informatica applicata all’automazione d’ufficio. Farà parte della commissione giudicatrice anche un esperto in psicologia del lavoro al fine di valutare le competenze psico attitudinali, così come previsto dalla normativa regionale.