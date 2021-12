Dalla passione meccanica riminese nasce un monopattino "artigianale": consegnato al sindaco

È stato consegnato nelle mani del sindaco Jamil Sadegholvaad un monopattino elettrico costruito dalla ditta riminese “Casa del Freno snc”, specializzata nella costruzione artigianale di monopattini elettrici con particolari soluzioni progettuali. Il mezzo a impatto zero è stato concesso dalla azienda riminese al Comune di Rimini in comodato d’uso gratuito per 24 mesi.

Si tratta di un mezzo che nasce dalla una passione meccanica e progettuale tutta riminese in quell’ambito di genialità e innovazione motoristica specifica del territorio romagnolo, l’azienda riminese infatti è una delle poche in Italia che si dedica alla progettazione e realizzazione di monopattini elettrici. Nell’occasione sono stati mostrati anche altri prototipi che sono in fase progettuale.