"Vado a cena con gli amici", poi scompare nel nulla: trovato morto in una soffitta dopo quasi 5 mesi

Era uscito di casa dicendo alla moglie che sarebbe andato a cena con degli amici, ma del consulente finanziario da quel 1° marzo nessuno ha più saputo niente. E gli amici quella sera non lo hanno visto. I familiari hanno fatto denuncia ai carabinieri e lo hanno cercato ovunque per settimane, senza riuscire a rintracciarlo. Ed è stato solo grazie alla segnalazione di un residente di un condomio di Marina centro a sciogliere il mistero dietro quella scomparsa. Il vicino sentiva un forte odore provenire dallo stabile e ha informato le forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da una prima ricostruzione degli inquirenti e del magistrato di turno, il dottor Davide Ercolani, sembra ci siano gli elementi per far supporre un suicidio. Accanto al corpo, in avanzato stato di deomposizione, è stato trovato un biglietto con scritte le sue ultime volontà.