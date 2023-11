Conti in crisi, San Leo rischia lo squilibrio finanziario: in arrivo un sostegno dalla Regione

La Regione Emilia-Romagna ha firmato due accordi di programma con i Comuni di San Leo e Ferriere (Piacenza) per sostenere il loro percorso di ripristino degli equilibri finanziari di bilancio. I due Comuni avevano aderito al bando emanato dalla Giunta regionale a ottobre scorso con l’obiettivo di favorire azioni di rafforzamento amministrativo degli enti locali in difficoltà, in attuazione della legge 20.

Gli accordi siglati delineano azioni e impegni finalizzati a ristabilire l’equilibrio economico-finanziario dei due Comuni e a prevenire situazioni di dissesto finanziario, oltre a consentire loro l’accesso alle risorse del “Fondo regionale per i Comuni in squilibrio finanziario”. A firmare l’intesa l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, e i sindaci Leonardo Bindi (San Leo) e Carlotta Oppizzi (Ferriere).

“La Regione si conferma a fianco dei Comuni e lo fa mettendo in gioco risorse e competenze, in un percorso che accompagna gli enti territoriali in tutte le fasi di ripristino del proprio equilibrio economico-finanziario - evidenzia l'assessore Calvano -. Con uno strumento unico a livello nazionale, poniamo le basi per garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini anche in contesti di difficoltà finanziaria”.

Nel dettaglio, il Comune di Ferriere si impegna concretamente a ridurre i tempi medi di pagamento e lo stock di debito commerciale, mentre il Comune di San Leo a ridurre il disavanzo e a migliorare la riscossione rispetto ai residui, sia correnti che in conto capitale.

La Regione, dal proprio canto si impegna a erogare risorse in caso di successo delle azioni incluse negli accordi di programma, con l’obiettivo di sostenere anche economicamente i Comuni nel loro percorso di ripristino finanziario.

Nel biennio 2023-2024, l’impegno regionale per il sostegno di tale percorso è di oltre 47 mila euro per il Comune di Ferriere e di oltre 107 mila euro per quello di San Leo.