Contributi per i libri di testo, ancora aperti i termini per gli studenti di scuole medie e superiori

Ancora aperti i termini per presentare richiesta di contributi che il Comune di Cattolica mette a disposizione per l’acquisto di libri di testo e altri materiali didattici, anche digitali, per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sarà possibile inoltrare le domande fino alle ore 18 del 26 ottobre 2023.

La compilazione della richiesta, esclusivamente tramite procedura online, deve essere fatta da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore o dallo stesso studente, se maggiorenne. Due le fasce Isee che danno accesso ai benefici: fascia da 0 a 10.632,94 euro e fascia da 10.632,94 a 15.748,78 euro.

“Ci preme ricordare che c’è ancora tempo per presentare questa richiesta di contributi per chi ha i requisiti e non lo abbia ancora fatto. Come amministrazione promuoviamo tutte le iniziative e agevolazioni che sostengono e potenziano il diritto allo studio in ogni modo – commenta l’assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini – In periodi in cui l’inflazione sta mettendo in difficoltà le famiglie, anche aiuti come questi sono fondamentali. E rientra nei nostri compiti divulgare il più possibile la conoscenza di queste opportunità”.

Ma per i dettagli della procedura, leggere nel sito del Comune al link: https://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/servizi-del-comune/pubblica-istruzione/criteri-la-concessione-dei-contributi-lacquisto-dei-libri-di-testo-studenti-delle-scuole-secondarie-2