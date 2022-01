Controlli a raffica di Green pass e mascherine, sfilza di multe in una settimana

Controlli serrati, tra Natale e capodanno, da parte delle forze dell'ordine che in tutta la provincia di Rimini hanno verificato l'applicazione delle norme anti-contagio. Nella settimana compresa tra il 27 dicembre e il 2 gennaio sono stati eseguiti gli accertamenti sui Green pass di 2286 persone e, 4 di queste, sono risultate non a norma con la certificazione vaccinale e sanzionate. Il maggior numero di indisciplinati è risultato essere composto da quelli che non indossano la mascherina protettiva: 103 le multe elevate per il mancato utilizzo del dispositivo. Sul fronte dei locali, le attività o gli esercizi controllati sono stati 298 e per 4 di questi è scattata la multa nei confronti dei titolari, responsabili di varie violazioni, mentre per altre 2 attività è scattata la chiusura provvisoria.