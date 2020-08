Controlli a raffica nei parchi: multate otto prostitute, un cliente e sette "campanellari"

Sono continuati per tutta la serata e la nottata di domenica i controlli della Polizia Locale di Rimini a Rimini sud, con particolare attenzione alla zona del Parco Murri e del Parco Laureti, a Marebello. Sei gli uomini in abiti civili che, con l’aiuto dei cani Pablo (ordine pubblico) e Bruce (antidroga), sono intervenuti sanzionando 8 tra prostitute (verbali da 400 euro) ed un loro cliente, e 7 cosiddetti campanellari (con verbali da 1.000 euro). Dodici infine le persone sospette identificate.

I controlli si sono concentrati nello specifico su alcune zone di Marebello, già conosciute che, anche a seguito di esposti dei cittadini, sono state controllate per tutta la giornata. È infatti proprio al parco di via Nervi (il Laureti) che gli agenti sono intervenuti sgombrando l’area da persone sospette che sono poi scappate nelle vicinanze, non prima di disfarsi di 40 grammi di marijuana, abbandonata nei cespugli e recuperata dagli agenti con l’aiuto dei cani addestrati. Alcuni di loro sono stati poi identificati nei controlli del vicino Parco Murri, dove gli agenti hanno rilevato l’identità di 12 cittadini stranieri.