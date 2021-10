Controlli del territorio e gare sportive, weekend di lavoro per la Municipale

È stato un fine settimana all’insegna dei controlli a scopo preventivo nei parchi e lungo le strade per la Polizia locale a Santarcangelo. Anche nei giorni di venerdì, sabato e domenica, infatti, gli agenti hanno svolto un’azione preventiva nei parchi cittadini, con particolare riferimento al parco Francolini. “La presenza serale e notturna delle pattuglie dei Carabinieri e degli agenti della nostra Polizia locale non ha fatto emergere problematiche anche in questo fine settimana”, sottolinea l’assessore alle Politiche per la sicurezza Filippo Sacchetti. “Proseguiremo nei controlli preventivi che permettono di aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini – aggiunge l’assessore Sacchetti – e al tempo stesso assicuriamo un’attività che si estende alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza degli eventi. Da un lato, infatti, la Polizia locale ha già iniziato i controlli per la riduzione dell’inquinamento atmosferico da Pm10 previste dal Piano aria regionale e dall’altro ha visto gli agenti impegnati ad assicurare la circolazione e il transito in sicurezza dei ciclisti di una cicloturistica e di una gara sportiva”.



Sabato 2 ottobre, infatti, la prima edizione del "Family River Bike" – una cicloturistica di 25 chilometri lungo il fiume Marecchia, organizzata dalla Rimini Marathon, che ha visto la partecipazione di molte famiglie con bambini che hanno percorso la ciclabile del Marecchia da Rimini fino a Santarcangelo – ha richiesto l’intervento della Polizia locale per permettere la circolazione e il transito in sicurezza dei ciclisti sulla via Trasversale Marecchia, dove è stato istituito un senso unico alternato nel tratto del Ponte sul Marecchia dalle 15,30 alle 17 circa. Nella mattinata di domenica 3 ottobre, invece, gli agenti della Polizia locale hanno assicurato il rispetto delle limitazioni al traffico previste in occasione della Lugo-San Marino, che ha visto il passaggio di due gare ciclistiche riservate agli amatori e agli allievi sul territorio comunale, tra Montalbano e Canonica, con transito lungo la Sp13 e in via Macello per poi proseguire sulla Sp14 in direzione della Repubblica di San Marino.