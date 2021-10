Controlli del territorio per i carabinieri, nei guai cliente di un locale senza Green pass

Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Riccione che hanno pattugliato il territorio di competenza denunciando, per vari reati, 7 persone. A finire nei guai sono stati un misanese 61enne, già noto alle forze dell'ordine, che dopo essersi introdotto in una rimessa privata si era impossessato del portafoglio del prorpietario. La vittima ha dato l'allarme e i carabinieri si sono messi alla ricerca del malvivente bloccandolo, poco dopo, a Riccione. La refurtiva è stata restituita e il 61enne è stato denunciato a piede libero. Nel corso dei controlli, a Cattolica i militari dell'Arma hanno fermato un tarantino per identificarlo. Nel corso degli accertamenti è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e nelle sue tasche è spuntato un coltello che gli è valso una denuncia per porto ingiustificato di armi. Per quanto riguarda i controlli stradali, invece, sono stati 5 gli automobilisti risultati positivi all'etilometro e denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Sul fronte dei controlli per accertare il rispetto delle normative anti-covi, i carabinieri hanno ispezionato anche diversi locali della Riviera e in uno di questi hanno pizzicato un avventore sprovvisto del Green pass. Sia lui che il titolare delo locale sono stati sanzionati. Sono state 3, in fine, le pesone segnalate in Prefettura come assuntori di stupefacenti trovati in possesso complessivamente di 0,2 grammi di cocaina e 0,4 grammi di marijuana.