Controlli in zona stazione, cerca di disfarsi dell'eroina: scatta un duplice arresto in flagranza di reato

Arresto da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Rimini che da qualche settimana stanno battendo a tappeto la zona della stazione e tutte le vie limitrofe. Infatti, il personale in abiti civili in un servizio di contrasto alla criminalità diffusa della Squadra Mobile, unitamente al Nucleo Servizio Urbano della Polizia Locale, sono impegnate in tandem nella zona della stazione ferroviaria per fronteggiare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e per rispondere all’esigenza di legalità avanzata dai cittadini del centro storico.

Nella giornata di giovedì hanno eseguito un duplice arresto. In particolare, nel pomeriggio tra via Gambalunga e via Roma, le pattuglie hanno arrestato in flagranza di reato, due cittadini tunisini, accusati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nell’intento di sottrarsi ad un normale controllo, durante il quale uno dei due ha cercato di disfarsi di un involucro, subito recuperato dagli agenti, all’interno del quale c'erano undici dosi termosaldate contenenti eroina, per un peso complessivo di circa cinque grammi. Il giovane che deteneva la sostanza stupefacente è quindi stato arrestato anche per la detenzione ai fini di spaccio ed entrambi i fermati sono stati giudicati con rito direttissimo.