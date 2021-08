Sabato sera militarizzato a Riccione per evitare il bis di disordini: in campo 30 pattuglie. Presa una baby gang autrice di una rapina

Una Riccione militarizzata quella che ha salutato l'ultimo fine settimana dell'estate 2021 caratterizzata da seri problemi di ordine pubblico a causa dei gruppi di giovanissimi che si sono resi responsabili di furti, rapine e atti vandalici. Dopo i disordini dello scorso week end, caratterizzati da uno sciame di decine di ragazzini che hanno messo a ferro e fuoco la zona mare della Perla Verde, le forze dell'ordine hanno mostrato i muscoli e, sabato notte, hanno messo in piedi un dispositivo che ha pattugliato ogni strada della città. Sono state 30, tra carabinieri, polizia di Stato e Municipale, le pattuglie che hanno passato al setaccio la zona mare identificando decine di giovanissimi, tutti per lo più minorenni e di origini nordafricane, e disperdendo i gruppi più numerosi che si assembravano tra viale Ceccarini, piazzale Roma, piazzale Curiel, il porto e la stazione ferroviaria.

E il weekend blindato ha portato a numerose denunce, grazie all'ingente numero di carabinieri impiegati sul campo, supportati dalle Squadre di Intervento Operativo del Reggimento di Bologna. I militari hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di 6 soggetti, tutti tra i 18 e i 20 anni: una ragazza italiana, 4 giovani senegalesi e un italiano di seconda generazione, residenti nella bergamasca, resisi autori, in concorso tra loro, della rapina di una collana d’oro e di un telefono cellulare in zona dei bagni 84, messa a segno nei confronti di un turista di 21 anni del bresciano.

A seguito dell’evento, il gruppo si è dileguato facendo perdere le proprie tracce e solo al termine di una prolungata ricerca il gruppo è stato rintracciato e condotto in caserma. La refurtiva non è stata rinvenuta. Due componenti del gruppo, in virtù dei numerosi precedenti a carico, sono poi stati immediatamente segnalati alla Questura di Rimini per l’emissione e l’immediata notifica di un foglio di via obbligatorio dalla città. Nella notte, inoltre, sono stati denunciati altri due soggetti, un senegalese del 96 residente a Bergamo ed un italo magrebino residente a Milano, i quali sottoposti a controllo tra il Marano e viale Dante, sono stati sorpresi in possesso di coltelli, immediatamente sottoposti a sequestro. Nei confronti del senegalese, i militari procedono anche per il reato di resistenza, messa in atto per impedire la propria identificazione.