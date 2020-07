Coriano, bandi a sostegno dell'affitto e della morosità: quasi triplicate le richieste di aiuto

Il Comune di Coriano ha in pubblicazione bandi per l'erogazione di contributi economici a sostegno della locazione. Il primo bando è finalizzato a sostenere le famiglie impossibilitate a pagare l'affitto a causa di una riduzione della capacità economica dovuta alla perdita del lavoro. Tutti i requisiti d'accesso al sostegno e la modulistica per presentare la domanda sono sul sito del comune di Coriano ai link https://www.comune.coriano.rn.it/morositaincolpevole

Le domande vanno presentate a mezzo mail a protocollogenerale@comune.coriano.rn.it oppure pec a comune.coriano@legalmail.it entro il termine del 31/12/2020.

Il secondo bando è finalizzato ad erogare un contributo per il sostegno dell'affitto e consta di 2 interventi differenti:

Nel primo intervento ricadono 2 target di beneficiari:

1) le famiglie con isee fino a 3000 euro. Le risorse stanziate dalla regione per il comune di Coriano ammontano ad euro 7’000 circa;

2) le famiglie con un isee fino a 35’000 euro che hanno subito un importante calo reddituale a causa del covid-19. Le risorse stanziate dalla Regione per questo intervento ammontano ad euro 7000 circa.

La scadenza del bando per questo primo intervento è il 14 agosto 2020.

Il secondo intervento sostiene le famiglie e i proprietari di immobili che hanno rinegoziato al ribasso il canone di affitto proprio a causa del covid-19. Le risorse stanziate dalla Regione per il comune di Coriano ammontano ad euro 14’100.

La scadenza del bando per questo secondo intervento è il 3 settembre 2020.

Tutte le informazioni e la modulistica possono essere reperite dal sito del comune di Coriano https://www.comune.coriano.rn.it/contributoaffitto.

"Si tratta di importanti interventi a supporto delle famiglie che devono sostenere i costi dei canoni di affitto in un momento di grande crisi economica -afferma l'assessore alle politiche sociali Beatrice Boschetti - Gli utenti che si sono rivolti allo sportello sociale per avere prima un sostegno economico sono più che raddoppiati in questo ultimi 3 mesi. Siamo passati da circa 40 nuclei familiari seguiti a circa 100 nuclei. Le difficoltà maggiori attengono alle spese per la casa, affitto e bollette, e alla perdita del lavoro o collocamento in cassa integrazione.

Verificheremo a chiusura dei bandi e assegnazione dei contributi agli utenti se le risorse stanziate saranno state sufficienti a dare una risposta efficace alle persone in difficoltà. La grave crisi economica che si sta abbattendo sui cittadini a causa della pandemia non ci consente di fare previsioni sugli effettivi bisogni emergenti e sulla adeguatezza degli interventi. Ci consente di essere sentinelle al fine di avanzare proposte di adeguamento di target di utenza e requisiti di accesso, nonché di nuovi bisogni".