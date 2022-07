Dopo le elezioni, il primo consiglio comunale si riunisce in piazza. Eletto il nuovo presidente

Si è svolta giovedì sera (30 giugno) in piazza Mazzini a Coriano la prima seduta del consiglio comunale durante la quale sono state approvate le delibere contenenti le formalità per la convalida della squadra di Progetto Comune. Convalida degli eletti, giuramento del Sindaco Gianluca Ugolini, nomina del presidente del consiglio, nomina del vice sindaco e degli assessori, elezione della commissione elettorale ed infine costituzione dei gruppi consiliari e nomina dei capigruppo. Giulia Santoni è stata eletta nuovo Presidente del Consiglio comunale e ha ricevuto il passaggio di consegne, rappresentate dalla campanella che è passata dalle mani del consigliere Primiano Rosa a quelle della neo eletta. I capigruppi sono stati indicati in Loris Mazzotti per Progetto Comune e Cristian Paolucci per Coriano Futura.

Tanta soddisfazione da parte del gruppo di maggioranza che si è presentato per la prima volta in forma ufficiale, di fronte ad una platea che ha riempito la piazza comunale allestita per l'occasione di tutto punto e in un'atmosfera suggestiva. Gianluca Ugolini Sindaco: “Come primo cittadino, ringrazio tutti coloro che hanno creduto nella continuità del nostro progetto. Le motivazioni che mi spingono a confermare questo impegno sono l'esperienza maturata negli ultimi 10 anni, durante i quali ho ascoltato, imparato e portato a casa tanti obiettivi per la nostra comunità; la squadra che con spirito di sacrificio e impegno ha conquistato per la terza volta la fiducia dei corianesi; il forte legame e la profonda appartenenza alla terra di Coriano".