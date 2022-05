Fiamme in un canneto, grazie all'intervento dei Vigili del fuoco salvata l'azienda nelle vicinanze

I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti con cinque mezzi e 10 operatori nel pomeriggio di mercoledì (18 maggio) a Coriano in via Oscar Romero per l'incendio di alcune sterpaglie. L’incendio partito dalle sterpaglie aveva coinvolto un canneto e successivamente anche un magazzino di una ditta nelle vicinanze.

I Vigili del fuoco hanno provveduto con schiuma estinguente a spegnere gli armadi che contenevano vernici e solventi della ditta. Le operazione per lo spegnimento sono durate circa tre ore.